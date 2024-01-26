سقوط عصابة لتصنيع المخدرات ومحاولة ترويجها بمضبوطات قيمتها 150 مليون جنيه

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية حاسمة لمصنعي ومتاجري المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإسماعيلية؛ لتصنيعه مواد مخدرة ومحاولة ترويجها، تقدر قيمتها المالية قرابة 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على (60 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما - 5 كيلو جرامات لمخدر البودرة "الحشيش الاصطناعي"- "255 كيلو جرام، 120 لتر "مواد وخامات تُستخدم في التصنيع- مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(150 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتاجري المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع، وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع في براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.