تواصل شركة "فيزا" الأمريكية لبطاقات الائتمان الاستفادة من شهية عملائها للاستهلاك والسفر.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من فرانسيسكو مقرا لها، يوم الخميس، أنه في الربع الأول من السنة المالية 2023/ 2024، زادت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 6ر8 مليار دولار.

وفي المحصلة، حققت الشركة المنافسة لأمريكان إكسبريس وماستركارد دخلا بلغ 9ر4 مليار دولار، بزيادة قدرها 17%.

ومع ذلك، كان هناك رد فعل حذر من المستثمرين في البداية تجاه هذه الأرقام. وانخفض سعر السهم بحوالي 3% في الدقائق القليلة الأولى من التداول بعد ساعات العمل. وقد يكون أحد أسباب ذلك هو تباطؤ النمو إلى حد ما .

ومع ذلك، كانت أسهم شركة فيزا من بين أكبر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي في السنوات الأخيرة. ووصل سعر السهم إلى أعلى مستوى في تاريخ سوق الأسهم يوم الثلاثاء عند أقل بقليل من 273 دولارا.

يشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت القيمة السوقية لشركة "فيزا" تقريبا وتبلغ حاليا حوالي 560 مليار دولار، مما يجعل مزود بطاقات الائتمان المجموعة المالية الأكثر قيمة في العالم.