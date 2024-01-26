يسعى صناع السينما الشباب للانتشار والمشاركة في عدد متنوع من المهرجانات السينمائية؛ للحصول على ردود أفعال تقييمات موضوعية حول أعمالهم أو المنافسة والحصول على جوائز تشجيعية.

ومن بين هؤلاء المخرج الشاب مازن عادل، الذي يشارك في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير في الجزائر، ومهرجان الإمارات السينمائي.

مازن عادل مخرج مصري يبلغ من العمر 19 عاما، يدرس في كلية النظم والمعلومات، ولكن شغفه بالسينما دفعه منذ سنوات للعمل والتعلم في هذا المجال، وكان أول فيلم يصنعه في عمر 16 عاما، عن قضية الإدمان.

يشارك مازن في مهرجان البوابة لفيلمه قاوم، الذي يتحدث عن صعوبة مرض السرطان والتحديات والتعافي، ويشارك فيه بلال مسعود، وتصوير وإخراج مازن عادل، وإنتاج شركة الحكيمي، وهو روائي قصير.

من أفلام مازن السابقة: انتصار، ومريم، وهو يحاول مناقشة قضايا اجتماعية مهمة من خلال رؤيتهم التي تسعى للتطور.