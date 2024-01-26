كيف علقت جنوب إفريقيا على حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة؟

رحبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بغزة، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي- إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكنها أضافت "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.. ولكن عندما تقول المحكمة إن وضع الحد والقتل والدمار ولا يمكن لإسرائيل الاستمرار في ذلك بمثابة وقف لإطلاق النار".

وأضافت أن الدعوى ليست خلاف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، ولكنها بالأساس لحماية شعب فلسطين الذي يقتل يوميا ويحرم من الماء والحياة.

وتابعت: "نحن نقف إلى جانب شعب فلسطين ونقول لهم لا تقفدوا الأمل".