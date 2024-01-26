أمير قطر يؤكد لبايدن ضرورة التعاون الدولي والإقليمي للوقف الفوري للقتال في غزة

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثان، ضرورة التعاون الدولي والإقليمي من أجل الوقف الفوري للقتال في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال أتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وجرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.



من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لتميم بن حمد آل ثاني على جهود ومساعي دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة.



كما جرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.