حقق فريق البنك الأهلي فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعته بنظيره المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل البنك الأهلي هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 90+6 عن طريق إبراهيم حسن.

وودع الفريقين بذلك البطولة بعدما احتل البنك الأهلي المركز الثالث وتذيل المقاولون العرب، فيما صعد المصري والجونة عن المجموعة لدور ربع النهائي.

ونظام البطولة عبارة عن تواجد 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق ولن يكون هناك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومكافأة البطل مليون ونصف بينما الوصيف يحصل على مليون جنيه.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن يلتقي أول وثاني المجموعة الأولى مع الثالثة بينما يلتقي متصدر ووصيف المجموعة الثانية مع الرابعة.