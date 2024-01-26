اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأنها "معادية للسامية"، مدعياً أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة".

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك "فورا"، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت أنه على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة، مشددة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.