خبير أمريكي يرجح استمرار اضطرابات الرحلات الجوية بالولايات المتحدة حتى منتصف الأسبوع

قال بيتر جويلز، محلل شئون الطيران في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية والعضو المنتدب السابق للمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، إن معاناة المسافرين من اضطرابات السفر قد تستمر عدة أيام أخرى.

وأوضح جويلز أن شركات الطيران تواجه عدة تحديات، من بينها وجود طائرات خارج مواقعها المعتادة، واستنفاد أطقم الطيران الحد الأقصى المسموح به لساعات الخدمة.

وأضاف جويلز: "ما دمنا لا نعرف ما الذي حدث، فلن نعرف كيف نعالج المشكلة. وقد يتكرر هذا الأمر خلال أسبوع عيد الميلاد أو أسبوع عيد الشكر".

وأشار إلى أن الجمهور يحتاج أيضا إلى سماع موقف برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الذي قال إنه "غائب عن المشهد تماما" خلال أكبر إخفاق تشهده إدارة الطيران الفيدرالية في ذاكرتي".

ووفقا لبيانات لخدمة تتبع الرحلات الجوية " فلايت أوير"، تم إلغاء أكثر من 3600 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها اليوم السبت، حيث تعمل شركات الطيران على معالجة تراكم الرحلات الناتج عن توقف حركة الطيران الذي استمر لساعات طويلة أمس.

وحتى الساعة 8:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ألغت خطوط دلتا الجوية 20% من رحلاتها المقررة اليوم السبت، وخطوط يونايتد الجوية 17%، وخطوط أمريكان إيرلاينز 15%. ومن المتوقع أن يواجه المسافرون المرهقون المزيد من الازدحام والاضطرابات في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، وصف بن سلايني، المدير السابق للعمليات الوطنية في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، نطاق انقطاع الخدمة على مستوى الولايات المتحدة أمس بأنه "مقلق".

وأضاف سلايني، الذي أمر جميع الطائرات بالهبوط في 11 سبتمبر 2001، أنه على الرغم من وجود أعطال سابقة في الاتصالات، إلا أن انقطاعا بهذا الحجم الذي أثر على المجال الجوي يُعد غير مسبوق.

وفي حين ألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على تكنولوجيا مراقبة الحركة الجوية القديمة، قال سلايني، وهو مراقب جوي متقاعد، إن المعدات الحالية هي نفسها التي كان يتم استخدامها في عامي 1980 أو 1990، على الرغم من التطورات التكنولوجية الكبيرة في مجالات أخرى.

وأضاف: "نحن متأخرون جدا من حيث توفر التكنولوجيا وتزويد مراقبي الحركة الجوية بهذه الأدوات".

وتابع: "من غير المعقول بالنسبة لي ألا نمتلك المعدات التي توفرها لنا التكنولوجيا اليوم".