**مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ديما الخطيب، للأناضول:

- دول الجنوب العالمي، رغم أنها من أقل الدول تأثيرا في أزمة المناخ، تعد الأكثر تضرراً من آثارها

- ينبغي دعم الحلول المناخية بآليات تمويل ملموسة لمساعدة دول الجنوب العالمي على تجاوز التحديات التي تواجهها

- المكتب يساهم، في إطار مؤتمر "كوب 31"، في مبادرات تهدف إلى دعم التصنيع الأخضر في البلدان النامية

قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ديما الخطيب، إن دعم الحلول المناخية بآليات تمويل ملموسة أمر ضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها دول الجنوب العالمي في مكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأوضحت الخطيب أن التعاون بين بلدان الجنوب يستند إلى استفادة الدول من تجارب بعضها البعض ومعارفها وخبراتها والممارسات الجيدة، بهدف تحقيق أهدافها التنموية.

وشددت على الأهمية البالغة للتعاون بين الدول في مواجهة أزمة المناخ، باعتبارها مشكلة عالمية لا تعترف بالحدود الجغرافية.

وأضافت: "نعمل في أنطاليا، بالتعاون مع شركائنا المختلفين، على طرح حلول تتناسب مع احتياجات دول الجنوب العالمي".

وأشارت الخطيب إلى أن المكتب يتعاون مع وكالات الفضاء في أوروبا، مؤكدة أهمية استخدام البيانات الجغرافية في الحد من مخاطر الكوارث ومكافحة تغير المناخ والتكيف معه، من أجل صياغة السياسات المناخية استناداً إلى البيانات العلمية.

وذكرت أن المكتب ينفذ أيضاً أعمالاً مشتركة مع مؤسسات بحثية في منطقة الخليج، بهدف تعزيز ظهور الحلول المطورة لمواجهة تغير المناخ وتوسيع نطاق تطبيقها.

ولفتت إلى أن المكتب يساهم، في إطار مؤتمر "كوب 31"، في مبادرات تهدف إلى دعم التصنيع الأخضر في البلدان النامية، موضحة أن هذه الجهود تسعى إلى تبادل الحلول المناخية المطورة بين دول الجنوب العالمي وتطبيقها على نطاق أوسع.

وأكدت المسؤولة الأممية ضرورة دعم الإجراءات المناخية بأدوات تمويل ملموسة والتزامات مالية، من أجل إحراز تقدم في مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى إمكانية توفير هذه الموارد من إمكانات الدول نفسها أو من خلال آليات الدعم الدولي.

وأوضحت أن دول الجنوب العالمي، رغم أنها من أقل الدول تأثيرا في أزمة المناخ، تعد الأكثر تضرراً من آثارها، مشيرة إلى أن نقص التمويل وأعباء الديون وضعف القدرات تزيد من هشاشة هذه الدول، وأن التعاون يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في تجاوز هذه التحديات من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وفي معرض حديثها عن نماذج لمشاريع مناخية نُفذت بنجاح بين دول الجنوب العالمي، قالت الخطيب إن هناك العديد من المبادرات الناجحة التي يدعمها نظام الأمم المتحدة وتُنفذ على المستوى الإقليمي.

-"أنشطة تيكا تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول"

وفيما يتعلق بكيفية تمكّن تركيا، التي تستضيف مؤتمر "كوب 31"، من أداء دور حلقة وصل بين الدول المتقدمة والنامية، قالت الخطيب: "تؤدي تركيا هذا الدور بالفعل من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، المعنية بالتعاون التنموي".

وتابعت: "تسهم أنشطة تيكا في مختلف الدول والمناطق في تطوير المقترحات والحلول والممارسات الجيدة، فضلاً عن تعزيز تبادل الخبرات بين الدول والمناطق".

وأعربت المسؤولة الأممية عن دعمها الكامل لأن يكون مؤتمر "كوب 31" قمة تركز على التنفيذ.

وقالت: "رأينا إطلاق العديد من المبادرات في إطار القمة. وأتمنى أن يتمكن مختلف شركاء التنمية من الاجتماع معاً لدعم دول الجنوب العالمي في تجاوز التحديات التي تواجهها".

والاثنين، انطلقت في أنطاليا أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتشمل أبرز القضايا المطروحة خلال المؤتمر التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.