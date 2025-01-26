قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها تتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، الذي يمثل مخالفة وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، أن «الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها».

وحمّلت الحركة الاحتلال مسئولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أنها «تتابع مع الوسطاء بكل مسئولية التوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين».

ومنذ يوم أمس، أصيب عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم العودة لشمال القطاع، التي كانت مقررة يوم أمس، إلا أن الاحتلال يواصل عرقلة عودتهم.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، بيانا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» لسكان قطاع غزة، أشار فيه إلى أن معبر نتساريم، لن يكون متاحا إلا بعد إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود.

وكتب أردعي في منشوره: «في ضوء انتهاك الاتفاق ولمنع الخلاف وسوء الفهم، لن يتم فتح ممر نتساريم للمرور، حتى يتم تسوية إطلاق سراح أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل»، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست».