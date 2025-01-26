محمود فتح الله: بيراميدز قادر على الفوز بالدوري هذا الموسم

كشف محمود فتح الله نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في موقف بيراميدز من التتويج بلقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات إذاعية: بيراميدز تمكن من الحفاظ على لاعبيه بل وأزاد بتدعيمات مميزة، لذلك يسير بخطوات مميزة محليا وإفريقيا، وفي الموسم الحالي أصبح الفريق قويا ومنافسا شرسا ويمكنه خطف لقب كبير.

وعن إمكانية فوز بيراميدز بلقب الدوري الممتاز، قال فتح الله: أي فريق غير الأهلي والزمالك يمكنه التتويج باللقب إذا صدق نفسه، وذلك بسبب تغيير شكل الدوري عن الشكل العادي الذي كان يحتاج نفسا طويلا.

واختتم فتح الله: الأهلي يُعاني من نواقص وإذا لم يستغل بيراميدز ذلك فستكون هناك مشكلة، والفريق يمكنه الفوز، وجميعنا رأينا الموسم الماضي لو تفوق بيراميدز على مباراة من مباراتي الأهلي لحسم الدوري.