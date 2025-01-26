توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق بشأن حسم صفقة التعاقد مع مهند البكري مدافع فريق مصر المقاصة.

وعلمت "الشروق" من مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب النادي، بعد توقيع العقود.

وأشار المصدر إلى أن التعاقد مع البكري جاء بعدما تم عرض اسمه على السويسري كريستيان جروس المدير الفني مع لقطات من مباريات له، ليرفض مدرب الزمالك ضمه.

ومن المقرر أن يكون اللاعب هو أول تدعيمات الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بعدما كان النادي قد أكد في وقت سابق أنه سيعطي الأولوية لصرف مستحقات اللاعبين ثم تجديد تعاقدات لاعبي الفريق ومن ثم الصفقات.