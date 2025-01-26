بوميل يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي

قال الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر ومنتخب زامبيا السابق، إن تأثره بما يجري في الأراضي الفلسطينية وبثبات أهل فلسطين كان من ضمن أسباب اعتناقه الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث دفعته إلى اعتناق الإسلام.

أضاف باتريس بوميل، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يعشق نادي مولودية الجزائر، وله علاقة جيده بالجماهير وبمجلس الإدارة،مؤكداً أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار باتريس بوميل، إلى أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، سواء لقيادة بعض الأندية داخل القارة وأيضا منتخبات، مؤكداً أنه سيدرس تلك العروض خلال تلك الفترة مع وكيله.

وعن مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر معه لتدرب الأحمر، قال باتريس بوميل: «تلقيت بعض العروض خلال الفترة الماضية» مؤكداً أنه تلقي عرض لتدريب المنتخب الأولمبي، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيراً أنه يعشق مصر وأن تلك الدولة تعشق كرة القدم» متابعا: أنه يتمنى المجئ إلى مصر في أقرب وقت لتدريب أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وأتم باتريس بوميل، أن نادي الأهلي يقدم أداءً رائعا في بطولة دوري أبطال إفريقا، مشيداً بإداء فريق بيراميدز الذي يقدم مستوى متميز هذا الموسم، مؤكداً أن الكرة المصرية تتطورت كثيراً، متمنياً أن يكون الأهلي ومولودية الجزائر في النهائي الأفريقي.