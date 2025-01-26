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من المقرر أن تقام مراسم تأبين في مدينة أشافنبورج الألمانية، اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من حادث طعن أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم المسكونية في كنيسة شتيفتسكيرشه في الساعة 10:30 صباحا (09:30 بتوقيت جرينتش).

ومن بين المسئولين الذين سيحضرون المراسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، كممثلة للحكومة الاتحادية، ورئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر.

وسيقود ​​المراسم بشكل مشترك أسقف فورتسبورج، فرانز يونج، وأسقف أشافنبورج البروتستانتي، كريستيان كوب.

ومن الساعة 11:45 إلى 11:50 صباحا، وقت وقوع هجوم الأربعاء الماضي، ستقرع أجراس جميع كنائس أشافنبورج.

ومن المقرر أن يلقي عمدة فورتسبورج، يورجن هيرتسينج، كلمة.

كما سيشارك ممثلون إسلاميون أيضا.

وسيتم بث مراسم التأبين على قناة المدينة على موقع يوتيوب، فيما ستعرضها محطة "بايريشن روندفونك" التلفزيونية مباشرة عبر التلفزيون والإنترنت.