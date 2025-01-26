ولي العهد السعودي وميلوني يبحثان الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، خلال لقائهما في المخيم الشتوي بمدينة العلا شمال غرب المملكة "الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني التي تزور المملكة لأول مرة "أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما بحث ولي العهد السعودي وميلوني "المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها".

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال برئيسة الوزراء الإيطالية في زيارتها للمملكة، فيما أعربت عن سعادتها بالزيارة ولقائها ولي العهد.

وعقب اللقاء وقع ولي العهد السعودي ورئيسة الوزراء الإيطالية على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إيطاليا.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيسة وزراء إيطاليا، ميلوني، في مخيمه الشتوي في العلا، إذ تعد الزيارة الأولى لها برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية.

ويتوقع أن يتم خلال زيارة ميلوني إلى المملكة انعقاد طاولة مستديرة في العلا تجمع ممثلي المؤسسات والشركات الكبرى الإيطالية والسعودية، كما سيتم خلال الزيارة "توقيع اتفاقات أخرى" بين البلدين.

وتعد إيطاليا ضمن أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، إذ يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية حاصلة على رخصة استثمار أجنبي في السعودية.