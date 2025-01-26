نائب محافظ بني سويف ورئيس الهيئة العامة للطرق يتفقدان عددا من المشروعات

اصطحب بلال حبش نائب محافظ بني سويف، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء طارق عبد الجواد، في جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق، وذلك بحضور المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف الهيئة العامة للطرق والكباري،المهندس مصطفي شعبان مدير عام المشروعات، والمهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، وعلي حماد رئيس مركز الفشن، ومحمد بكري رئيس مركز ببا، وعلي يوسف رئيس مركز بني سويف، وشيرين حسين مسئول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد عشري، المهندس الشافعي ممدوح.

وتفقد نائب المحافظ، ورئيس الهيئة، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محور الفشن الحر على النيل في كل قطاعات ومراحل المشروع، والتي تشمل كوبري الصحراوي الشرقي بطول 95 متراً، وكوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراً، وكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي والإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراً، بجانب الاطلاع على نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.44 كم.

وأشار نائب المحافظ، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار متابعة سير العمل ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات لضمان انتظام العمل وتعزيز التنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة لسرعة الانتهاء من المشروع الجاري تنفيذه بطول 27 كم، وعرضه 22 مترا،(2حارة مرورية)، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي (على الطريق الصحراوي الشرقي، أعلى المجرى المائي، على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري على بحر يوسف والصحراوي الغربي)، بجانب عدد من الأنفاق على مدقات زراعية.

واستكمل نائب المحافظ ورئيس الهيئة، الجولة بمتابعة سير العمل في مشروع مُجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، والذي يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع بطاقة استعابية 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وإدارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال، مسجد سيدات، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، غرفة صراف آلي، محلات تجارية، أكشاك)، بجانب نفق مشاه أسفل مطلع المحور لحركة المشاه بين الموقفين، وخزان مياه أرضي للتغذية والحريق بسعة 60م، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.

وناقش نائب المحافظ ورئيس الهيئة مع المختصين، مستجدات وسير الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق لنفق المشاة الذي يربط بين موقف المحافظات على طريق"بني سويف/دمو"، وموقف المراكز على طريق "بني سويف/الواسطى"، بجانب تركيب تندات الموقف "المظلات"، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة، والتوجيه بتذليل أي عقبات قد تعوق إنجاز المشروع.

كما تضمنت الزيارة تفقد وصلة الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من جامعة بني سويف حتى محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذا الجزء من الطريق الحيوي، بجانب مناقشة آخر المستجدات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع لتسريع وتيرة العمل بها، والتي تشمل مشروعات كوبري الشاملة أعلى ترعة الإبراهيمية وكوبري مزلقان الواسطي والمرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون على الطريق الزراعي.