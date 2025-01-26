أفشة وجراديشار يقودان تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية الليلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري العام، حيث يتنافس الفريقان على صدارة جدول الترتيب.

ويواجه النادي الأهلي فريق بيراميدز اليوم الأحد، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إمام عاشور - نيجك جراديشار - حسين الشحات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 17 نقطة.