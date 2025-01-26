جراديشار يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد هدفه الأول

وجه السلوفيني نايتس جراديشار، مهاجم الأهلي الجديد، رسالة لجمهور النادي بعد مشاركته الأولى، والتي شهدت تسجل أول أهدافه أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام بيراميدز 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل نايتس جراديشار الهدف الثاني وهدف التعادل للأهلي في المباراة بعد 9 دقائق فقط من مشاركته مع بداية الشوط الثاني بدلًا من أكرم توفيق.

وقال جراديشار في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أشكركم على الأجواء الرائعة وأتمنى أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة».

وأعلن الأهلي تعاقده مع المهاجم السلوفيني مساء أمس الأول، الجمعة، فيما وصل اللاعب صباح السبت وشارك في تمرين واحد مع الأهلي قبل مباراة الليلة.

وبهذا التعادل، حافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، كما رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني.