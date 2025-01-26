بابا الفاتيكان يدعو إلى تحديد تاريخ موحد لعيد الفصح بين الكنائس المسيحية

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم الأحد، إلى تحديد تاريخ موحد لعيد الفصح بين الكنائس المسيحية، بروح تعزيز الوحدة.

وقال في إشارة إلى عام 2025، الذي أعلنه البابا عاما خاصا يتم فيه تشجيع المؤمنين على الحج إلى روما: "إنها مصادفة سعيدة أن يتم الاحتفال بعيد الفصح في عام اليوبيل الكنسي هذا، في نفس اليوم في كل من التقويمين الجريجوري واليولياني".

ويتبع المسيحيون الغربيون التقويم الجريجوري، الذي أدخله البابا جريجوري الثالث عشر في القرن السادس عشر، عندما لوحظ أن التواريخ كانت تنحرف بعيدا عن التوافق مع المواسم.

إلا أن الكثير من الكنائس الأرثوذكسية مازالت تتبع التقويم اليولياني الأقدم منذ عهد يوليوس قيصر، وهو ما يعني أن هناك الآن فجوة بين التقويمين تبلغ مدتها 12 يوما.

وحث البابا جميع المسيحيين على فهم هذه المصادفة، بوصفها دعوة لاتخاذ خطوة حاسمة نحو الوحدة فيما يتعلق بالتاريخ المشترك لعيد الفصح.

ويصادف عيد الفصح هذا العام يوم 20 من أبريل لجميع المسيحيين.