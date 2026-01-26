دار الشروق تطرح كتاب «في المزرعة فراولة» للأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدر حديثًا عن دار الشروق كتاب «في المزرعة.. فراولة» ضمن إصداراتها الموجهة للأطفال، وهو قصة جديدة للكاتب الكويتي السيد نون، ورسوم الفنان هاني صالح.

يصطحب الكتاب القراء الصغار في رحلة داخل أجواء المزرعة، يتعرفون خلالها على حواسهم الخمس في إطار قصصي بسيط ورسوم جذابة تناسب الفئة العمرية الصغيرة.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

كيف‭ ‬يتعرَّف‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم؟

بحواسِّهم‭ ‬الخمس‭!‬‮…‬‭. ‬البَصَر،‭ ‬الشَّمّ،‭ ‬اللَّمْس،‭ ‬السَّمع،‭ ‬التَذَّوُّق

هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬يصطحب‭ ‬القراء‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬

يتعرَّفون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حواسِّهم‭ ‬الخمس،

وعلى‭ ‬وظيفة‭ ‬العينيْن‭ ‬والأنف‭ ‬والأصابع‭ ‬والأذنيْن‭ ‬واللسان‮…‬

وهي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أحيانًا‭ ‬تُعَرِّفهُم‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم،

وفي‭ ‬أحيانٍ‭ ‬أخرى‭ ‬ربما‭ ‬تُـنذرهم‭ ‬كي‭ ‬يحذرَوا‭ ‬ويضمنَوا‭ ‬السلامة‭!‬.