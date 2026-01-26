 دار الشروق تطرح كتاب «في المزرعة فراولة» للأطفال - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 11:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

دار الشروق تطرح كتاب «في المزرعة فراولة» للأطفال

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 10:47 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 10:47 م

صدر حديثًا عن دار الشروق كتاب «في المزرعة.. فراولة» ضمن إصداراتها الموجهة للأطفال، وهو قصة جديدة للكاتب الكويتي السيد نون، ورسوم الفنان هاني صالح.

يصطحب الكتاب القراء الصغار في رحلة داخل أجواء المزرعة، يتعرفون خلالها على حواسهم الخمس في إطار قصصي بسيط ورسوم جذابة تناسب الفئة العمرية الصغيرة.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

كيف‭ ‬يتعرَّف‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم؟

بحواسِّهم‭ ‬الخمس‭!‬‮…‬‭. ‬البَصَر،‭ ‬الشَّمّ،‭ ‬اللَّمْس،‭ ‬السَّمع،‭ ‬التَذَّوُّق

هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬يصطحب‭ ‬القراء‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬

يتعرَّفون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حواسِّهم‭ ‬الخمس،

وعلى‭ ‬وظيفة‭ ‬العينيْن‭ ‬والأنف‭ ‬والأصابع‭ ‬والأذنيْن‭ ‬واللسان‮…‬

وهي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أحيانًا‭ ‬تُعَرِّفهُم‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬العالم‭ ‬المدهش‭ ‬من‭ ‬حولهم،

وفي‭ ‬أحيانٍ‭ ‬أخرى‭ ‬ربما‭ ‬تُـنذرهم‭ ‬كي‭ ‬يحذرَوا‭ ‬ويضمنَوا‭ ‬السلامة‭!‬.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك