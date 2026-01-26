بومبيو: التخلي عن الحلفاء الأكراد في سوريا كارثة أخلاقية واستراتيجية للولايات المتحدة

حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، من أن التخلي عن الحلفاء الأكراد سيكون "كارثة أخلاقية واستراتيجية" للولايات المتحدة.



​وجاء التحذير في تغريدة على منصة "إكس" ردا على تصريحات السيناتور ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل التطورات السياسية والمواجهات الميدانية بين الجيش السوري وقوات قسد شمال شرق سوريا، والتي أفضت إلى تخلي واشنطن عن دعم قوات سوريا الديمقراطية لصالح وضعها تحت جناح الجيش السوري بعد أن أكملت مهمتها في محاربة داعش، وفق تعبير السفير الأمريكي في تركيا توماس براك.

وكان بومبيو اعتبر أن خذلان الأكراد الذين ساندوا واشنطن ضد "داعش" يقوض مصداقية أمريكا أمام حلفائها.

كما أكد أن القوى الكردية (مثل قسد) تلعب دورا حيويا في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي، وأن التخلي عنهم يضرب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.



وكان غراهام قال في منشور له عبر "إكس"، إن "هناك اهتماما قويا ومتزايدا من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تدهور الأوضاع في سوريا. وهناك إجماع قوي على ضرورة حماية الأكراد الذين ساندونا في دحر تنظيم داعش، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الأخرى".