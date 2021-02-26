ثلاثية الجزيرة في مرمى الشارقة تمنحه صدارة الدوري الإماراتي

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ارتقى الجزيرة إلى صدارة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، وذلك عقب فوزه على مضيفه الشارقة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وشهدت المرحلة ذاتها فوز النصر على حتا 2 / صفر، فيما فاز بني ياس على عجمان بالنتيجة ذاتها، وتغلب شباب الأهلي على خورفكان 4 / 3.

وتقدم الجزيرة في الدقيقة 14 عن طريق محمد ربيع، قبل أن يضيف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع،سجل علي مبخوت الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض عبد الله رمضان لاعب الجزيرة للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية، عقب تدخله القوي على خالد باوزير لاعب الشارقة في الدقيقة 61.

كما شهدت المباراة إهدار ويلتون سواريز لاعب الشارقة لضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة صاحب المركز الثاني.

وبدأت المباراة بأداء حذر من جانب الفريقين، حيث لم تشهد أي محاولات أو خطورة على مرمى كل من عادل الحوسني حارس الشارقة أو علي خصيف حارس مرمى الجزيرة.

وفي الدقيقة السادسة لعب ماجد سرور لاعب الشارقة، كرة عرضية أرضية بتجاه المهاجم ويلتون سواريز، إلا أن محمد ربيع مدافع الجزيرة أبعد الكرة إلى خارج الملعب لضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

ونجح الجزيرة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، حينما لعب خلفان الشامسي ضربة ركنية داخل منطقة جزاء الشارقة، ليوجهها محمد ربيع بضربة رأس في شباك الحارس عادل الحوسني.

وواصل ربيع تألقه في المباراة واخترق دفاع الشارقة من الجهة اليمنى، ليسدد كرة أرضية زاحفة، لكن عادل الحوسني حارس الشارقة أمسك بالكرة في الدقيقة 28.

وسجل علي مبخوت الهدف الثاني لفريق الجزيرة، بعدما تلقى تمريرة من زايد العامري داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع الشارقة ويسدد كرة أرضية سهلة لم ينجح الحوسني في منعها من هز شباكه في الدقيقة 36.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الجزيرة 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الشارقة مهاجما الجزيرة، في محاولة منه لإدراك التعادل.

وسدد كايو لوكاس لاعب الشارقة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى خصيف في الدقيقة 50.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة بعد عرقلة تعرض لها كوفاس لاعب الجزيرة من شاهين عبد الرحمن، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكنه وجد أن الحالة لا تستدعي احتسابها ليقرر إلغاء قراره واستئناف اللعب.

وفي الدقيقة 60 تعرض عبد الله رمضان لاعب الجزيرة للطرد، بعد تلقيه الإنذار الثاني عقب تدخله القوي على خالد باوزير لاعب الشارقة.

وسجل الشارقة هدفا عن طريق خالد باوزير، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 80.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعدما تعرض محمد جمال لاعب الجزيرة لعرقلة داخل منطقة الجزاء من فينسيوس لاعب الشارقة.

ونجح علي مبخوت في ترجمة ضربة الجزاء إلى هدف ثالث للشارقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء جزاء أخرى، لكن هذه المرة للشارقة، بعد عرقلة لويلتون سواريز، لكن اللاعب ذاته أهدر ركلة الجزاء وحرم فريقه من تسجيل هدف تقليص الفارق.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الجزيرة 3 / صفر.