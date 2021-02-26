منظمة الصحة العالمية تعلن اكتشاف إنفلونزا الطيور في 7 عينات بشرية بروسيا للمرة الأولى

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جهات الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الاتحاد الروسي قد أبلغتها باكتشاف انفلونزا الطيور في سبع عينات بشرية وذلك للمرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن انفلونزا الطيور في البشر.

ولفتت المنظمة في بيان لها اليوم، إلى أنه تم جمع عينات سريرية إيجابية من عمال مزرعة دواجن شاركوا في عملية استجابة لاحتواء تفشي انفلونزا الطيور المكتشفة في مزرعة دواجن في استراخان أوبلاست في روسيا وتم إجراء التأكيد المختبري للعينات السبع من قبل مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية وتراوحت أعمار السبع حالات بين 29 إلى 60 عاما.

وقالت المنظمة إن الحالات ظلت بدون أعراض طوال فترة المتابعة (عدة أسابيع) وأنه تم جمع مسحات البلعوم للمتابعة خلال فترة المراقبة الطبية وتم اختبارها سلبية لانفلونزا الطيور .

وأكدت المنظمة الدولية أنه لم يتم الابلاغ عن أي مظاهر سريرية واضحة من اى عمال مزرعة يخضعون للمراقبة الطبية او أفراد أسرهم أو غيرهم من المخالطين الوثيقين للحالات السبع.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأنه بناء على المعلومات الحالية فان خطر انتقال العدوى من إنسان لآخر منخفض، مشيرة إلى ان هذة الحالات لا تغير توصية المنظمة بشأن تدابير الصحة العامة ومراقبة الانفلونزا البشرية والحيوانية.