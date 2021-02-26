برلمان هولندا يتهم الصين بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور المسلمة

اتهم برلمان هولندا الحكومة الصينية بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد أفراد أقلية الإيغور المسلمة.



وأقرت أغلبية كبيرة من النواب خلال جلسة للبرلمان الهولندي عقدت في وقت متأخر أمس الخميس، بأن "هناك إبادة جماعية تحدث في الصين ضد أقلية الإيغور".



وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن حكومة بلاده لا تزال ترفض وصف أعمال القمع ضد أقلية الإيغور المسلمة بالإبادة الجماعية، لأن ذلك يجب أن يتم التحقق منه أولاً من قبل محكمة دولية أو الأمم المتحدة.



ورغم ذلك، أوضح الوزير أن هناك "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بحق الإيغور الذين يعيشون في المنطقة الشمالية الغربية من مقاطعة شينجيانج" الصينية.



وأدانت الصين هذا البيان، الذي وصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.



وقالت السفارة الصينية في لاهاي إن هذه الاتهامات "أكاذيب صريحة"، مستنكرة هذه الخطوة، التي تقول إنها شوهت سمعة الصين عمدا، فضلا عن أنها تمثل تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية للبلاد.



وفي وقت سابق، حث البرلمان الحكومة الهولندية على الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الشركات الصينية المتورطة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الإيغور.



ومع ذلك، لم يصحل قرار لصالح نقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المقررةفي بكين، على أغلبية.



ويقدر الخبراء بأن ما لا يقل عن مليون من أقلية الإيغور المسلمة في الصين قد وضعوا في معسكرات تلقين سياسي لأسباب تبدو تعسفية، مثل الصلاة أو السفر إلى الخارج.