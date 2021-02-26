وزير النقل: ننشئ 15 كوبري على الرياح البحيري بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ترعة النوبارية الملاحية تصل إلى البحر المتوسط في الإسكندرية، ذاكرًا أنها تربط ميناء الإسكندرية بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق النقل النهري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه يتم تطوير الأهوسة الملاحية والكباري الموانئ والمراسي المطلة على نهر النيل، موضحًا أن الحكومة تحاول تشجيع الشركات الخاصة لتجديد عائماتها.

وأشار إلى إنشاء 15 كوبري على الرياح البحيري بتكلفة تتراوح من 100 إلى 120 مليون جنيه، وذلك لتجنب حوادث الغرق في تلك المنطقة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء عدد من غرف العمليات بالمحافظات إضافة إلى أخرى بهيئة النقل النهري لمتابعة سير المراكب في النيل ومراقبة المرر الملاحي في إطار منظومة معلومات نهر النيل.

وذكر أن الحكومة مستعدة أن ترخص المراكب التي يرغب الأفراد بشرائها للعمل في المجاري المائية سواء نهر النيل أو ترعتي النوبارية والإسماعيلية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم العديد من التسهيلات في الفحص والترخيص.

وأوضح أن هيئة النقل النهري لها دور في أعمال التفتيش على العائمات، مشيرًا إلى إنشاء كباري للقرى التي يتعدى تعدادها الـ10 آلاف والتي تقع على جانبي ترعة.