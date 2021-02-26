ضبط صاحب فيديو إطلاق النار في الشارع غرب الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على صاحب واقعة إطلاق الأعيرة النارية بشارع البيطاش بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية بشكل عشوائي على المارة في الشارع.



وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من طبنجة بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي، ويحمل في اليد الأخرى «سلاح أبيض» مهددا بهما الأهالي، والمارة في الشارع.

كما ظهر خلال الفيديو وهو يطلق الأعيرة النارية على المارة في الشارع بشكل عشوائي، حيث حاول أحد المواطنين التقاط الفيديو له.

وتمكنت وحدة الرصد بمديرية أمن الاسكندرية من تحديد هوية صاحب مقطع الفيديو ووجه اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الاسكندرية، بسرعة ضبط المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من إلقاء القبض على صاحب مقطع الفيديو وبحوزته السلاح المستخدم.

وتبين من تحقيقات الشرطة أن سبب الواقعة قيام بعض الأشخاص بمعاكسة زوجة المتهم أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرت زوجها فنزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وأخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

تحرر المحضراللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.