«البنتاجون» يعلن تنفيذ غارة أمريكية على ميليشيات مرتبطة بإيران في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن سلاح الجو وجه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا.

وقال البنتاغون في بيان صادر عن المتحدث باسمه جون كيربي، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، إن الضربة الجوية الأمريكية "تمت بدقة عالية ضد تنطيمي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان أنه "بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأوضح البيان أن الضربات الجوية الأمريكية "نفذت مع تدابير دبلوماسية، بما فيها التشاور مع الحلفاء، وهي بالتالي رسالة واضحة بأن بايدن ملتزم بالدفاع عن الأمريكيين والقوات الحليفة".

ونقلت القناة عن مسؤول في البنتاجون - لم تسمه - القول إن مجموعة أهداف عسكرية تم تدميرها بالكامل بعدما توافرت معلومات استخباراتية مفادها بأن الجماعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع لقوات أمريكية منتشرة في العراق.

وأوضح المسؤول أن "المجموعة المستهدفة داخل سوريا تتلقى تعليمات ودعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، ولديها تاريخ طويل في تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مصالح أمريكية".

وكان هجوم صاروخي قد استهدف، في 15 فبراير الجاري، مطار أربيل الدولي في كردستان، أسفر عن إصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكية.