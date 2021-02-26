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أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 0.3%

الكورونا في امريكا - ارشيفية
الكورونا في امريكا - ارشيفية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 11:09 م
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0%، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 4ر28 مليون إصابة، حتى صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد نفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 3ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 55ر3 مليون إصابة، وبزيادة تبلغ 2ر0% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية نيويورك زيادة بنسبة 6ر0% في عدد الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62ر1 مليون إصابة.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 423 حالة وفاة.

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