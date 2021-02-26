بايدن: الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "لن تعترف مطلقا" بضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية.



جاء ذلك فى بيان للرئيس الأمريكى جو بايدن بمناسبة الذكرى السابعة لغزو روسيا لشبه جزيرة القرم واستيلائها عليها.



وأثار الاستيلاء على القرم مواجهة عسكرية أوسع في شرق أوكرانيا لوا تزال مستمرة حتى اليوم.



وتعتبر معظم دول العالم هذا الضم غير قانونى ، كما أدى إلى استبعاد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الثماني.



وذكر بايدن في بيانه أن الولايات المتحدة تستمر فى الوقوف مع أوكرانيا وحلفائها وشركائها اليوم، "مثلما هى كذلك منذ بدء الصراع.. وفي هذه الذكرى الحزينة، نعيد تأكيد حقيقة بسيطة: شبه جزيرة القرم أوكرانية".