 السعودية تؤكد دعمها لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا وحل الأزمة سياسياً - بوابة الشروق
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السعودية تؤكد دعمها لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا وحل الأزمة سياسياً

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 7:41 م

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم بلاده لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد في أوكرانيا وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، اليوم الأحد في كييف، على هامش زيارته الرسمية لأوكرانيا، حيث جرى مناقشة مستجدات الأزمة في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


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