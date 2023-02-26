أسيك يجتاز ديابل نوار ويتمسك بآمال التأهل في الكونفيدرالية الأفريقية

تمسك أسيك ميموزا الإيفواري بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل ، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وافتتح ساناكارا ويليام كاراموكو التسجيل لأسيك في الدقيقة 65، قبل أن يضيف أوبين كرامو كوامي الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد أسيك، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع ديابل نوار، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيهما ريفرز يونايتد النيجيري، الذي يواجه مضيفه موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ، صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، في وقت لاحق اليوم، بنفس الجولة.

ويصعد متصدر ووصيف المجموعة إلى دور الثمانية في المسابقة.