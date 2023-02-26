التنمية المحلية تجري تدريبات للعاملين بمحليات شمال سيناء

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زارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، فى إطار تدريب ورفع كفاءة العاملين بوحدة السكان ومنسقى السكان للوحدات المحلية القروية التابعة على آليات العمل ورفع مؤشرات النهوض بأعمال الوحدة بالمحافظة من خلال العمل على تلبية الاحتياجات اللازمة لخفض النمو السكانية وتحسين الخصائص السكانية.

وعقد حوار مجتمعى بقاعة الاجتماعات الرئيسية بحضور اللواء محمد بهجت رئيس المدينة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية ونخبة من مشايخ وعواقل المدينة، وريم على رئيسة وحدة السكان الرئيسة بالمحافظة، ووفاء زايد رئيس الوحدة الفرعية السكان بمدينة بئر العبد وخالد عبدالحليم المنسق الإعلامى للوحدة الرئيسية وأعضاء الوحدة الفرعية بالمدينة.

ونوقش عدة قضايا ذات الصلة بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة وعمالة الاطفال البطالة، كما نوقش ظاهرة المغالاة فى المهور والغارمات وقضية التسريب من التعليم كأحد أهم خصائص المشكلة السكانية.

وفى سياق متصل شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أهمية رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وضرورة تحديد المناطق الأكثر احتياجا ورفع تلك الاحتياجات لمراعاتها وتضمينها فى الخطط السكانية كجزء أصيل يساعد فى حل المشكلة السكانية.

وصرح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة بأن المحافظة أعدت أجندة تدريب مكثفة للعاملين بوحدة السكان الرئيسة بالمحافظة ومنسقى السكان للوحدات الفرعية التابعة ويستمر لمدة 6 أيام بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة تبدأ من الأحد الموافق 26 فبراير، وتستمر حتى الخميس 2 مارس المقبل.