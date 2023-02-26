نائب محافظ البحيرة: استمرار القوافل الثقافية والفنية

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الفعاليات والحفلات الفنية التي ينظمها فرع ثقافة البحيرة بالمجان لمواطني المحافظة؛ لتحقيق العدالة الثقافة بين المواطنين.

وأكدت "بلبع"، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية؛ لنشر الوعي الثقافي إلى جميع فئات المجتمع.

ونظم فرع ثقافة البحيرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، وبيت ثقافة إدكو عدة قوافل ثقافية، وفنية بقرى محافظة البحيرة، ومراكزها والتي تقام خلال الفترة من 24 فبراير إلى 14 مارس 2023.

وتضمن اليوم الثاني بالقافلة والتي نظمت بالنادي الرياضي بالمعدية بمركز إدكو، عدة أنشطة ثقافية وفنية منها، وورشة أسس رسم بورتريه وورشة رسم وتلوين ، وورشة حكي عن أهمية التعليم، وحكي قصة الأسد والفأر للتأكيد على نبذ التنمر وعدم الاستهانة بقدرات الآخرين، وورشة أشغال يدوية بالفوم، وورشة تدوير خامات، وعروض نادي سينما، وعرض مسرح عرائس، وتوزيع جوائز على موهوبين، وفقرة ترفيهية مع الأطفال.