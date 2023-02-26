تامر حسني عن هجوم أحمد آدم عليه: كلمة تريند جننت عقول بعض الناس

علق الفنان تامر حسني على هجوم الفنان أحمد آدم، عليه من خلال برنامجه «بني آدم شو»، قائلا: «كلمة تريند جننت عقول بعض الناس».

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، الفيديو الذي يهاجمه فيه أحمد آدم ببرنامجه «بني آدم شو»، معلقا: «أستاذ أحمد آدم فعلا بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس وخليتهم يبيعوا مبادئهم وصداقتهم وأمانتهم، لمجرد إن الناس تعرفهم أو تتكلم عليهم».

وتابع تامر حسني: «ولو ليوم واحد ونسيوا أنه لا يصح إلا الصحيح عشان ده عدل ربنا، وأي أفاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا والمحترم الحقيقي هو اللي بيستمر أصل لما نهتم ونرد على كل كداب أمال اللي بيحبونا نعمل معاهم إيه !!!!؟».

واختتم تامر: «الحقيقة أن فعلا الكلام السلبي هو اللي انتشر شكرا أستاذ احمد آدم لكلامك وإشادتك الحقيقية في حقي هي شهادة عظيمة من فنان محترم وكبير بفنه وأخلاقه».

وكان أحمد آدم قد هاجم تامر حسني مؤخرًا، في برنامجه «بني آدم شو» حيث قال: «تامر حسني مين مش واخد بالي، مش كفاية عليك كده بقى واللا إيه، أول ما طلع طلعلنا شعر صدره وقعد يمصمص في شفايفه ويسبل للبنات».

وتابع أحمد آدم: «وبيقدم شوية أغاني تعبانة ويعني إيه أكتر حاجة بحبها فيكي.. طيبة قلبك.. إسفاف، وأفلامه وحشة جدا، وهو اللي بيألف وبيخرج وهو اللي بيعمل موسيقى تصويرية، وهو اللي بيقطع التذاكر بيعمل كل حاجة، أنت مغني ولا كوميديان ولا أنت إيه بالظبط؟.. كفاية عليك كده».