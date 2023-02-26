شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الانتباه للأمن والسلامة عند تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحذر والحرص.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، صباح الأحد: «الحذر والحرص مستمر، وأبدًا لا يغمض عين أو جفن، أوعوا تتطمنوا، مفيش اطمئنان أبدا، ديما نكون منتبهين لكل حاجة، وأهالي سيناء يكونوا منتبهين معنا ومتسكتوش على حد».

وأكمل: «في الفترة ما بين 2006 لـ2010، لما سكتنا شوفتوا اللي حصل فينا إيه، متسكتش وتعاون بإنك تقول لو ابنك متلخبط، إحنا مش هنضيعه، هنشوف حل ونعالجه ونفهمه، منسكتش أبدا على حاجة زي كده».

واستطرد: «قعدنا 10 سنوات ومش عاوزين ننسى الأيام المؤلمة اللي بتمر علينا، لكن من المهم نكون متذكرين دائمًا وننتبه، عشان نخلي بالنا أكثر والأمر لا يتكرر معنا مرة أخرى، لا هنا ولا في أي حتة بمصر».

وناشد التواصل مع شيوخ القبائل والأهالي في سيناء والمنطقة الغربية والجنوبية، والتعامل معهم بشكل مستمر، مؤكدًا أنها ثقافة مطلوب تنفيذها على أعلى مستوى.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.