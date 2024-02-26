تقارير توضح موقف محمد صلاح من المشاركة أمام ساوثهامبتون

كشفت تقارير صحفية عن موقف محمد صلاح نجم فريق ليفربول، من المشاركة في مباراة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن مواجهة ليفربول وتشيلسي الماضية في نهائي كأس الرابطة والتي توّج بها الريدز، وأيضًا مواجهة لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لـ صحيفة «ستاندرد» البريطانية، أكدت بأن محمد صلاح يعاني من شد عضلي، ولكن قد يكون جاهزًا لمواجهة ساوثهامبتون المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب «أنفيلد».