أسرة فادي إبراهيم تستقبل عزائه الثلاثاء والأربعاء والجنازة الخميس بالكنيسة الإنجيلية في بيروت

أعلنت أسرة الفنان اللبناني، فادي إبراهيم، موعد ومكان جنازة الراحل، والذي توفي صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل فادي إبراهيم، في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، بالكنيسة الإنجيلية في بيروت.

وتستقبل أسرة الفنان فادي إبراهيم، عزائه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بداية من الساعة الواحدة بعد الظهور، وحتى الساعة السادسة مساء، ويوم الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى موعد الجنازة، في قاعة شارل سعد بالكنيسة الإنجيلية في بيروت.

ورحل الفنان فادي إبراهيم عن عالمنا، أثناء تواجده في أحد المستشفيات، بعد بتر قدمه، إثر إصابته بمرض السكر.