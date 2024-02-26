كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

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استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة، غدا الثلاثاء، في بطولة الدوري.

كما خرج من حسابات كولر أيضا كل من محمود متولي وكريم الدبيس، حيث استبعد المدرب السويسري اللاعبون الثلاثة لأسباب فنية.

وكان كهربا خرج من قائمة الأهلي في المباراة الأخيرة أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي، لانشغاله بحضور حفل زفاف شقيقته.

إلا أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي أكد أن قرار استبعاد كهربا من مواجهة ميدياما لأسباب فنية.

ولم يعد كهربا الخيار الأساسي لكولر في مركز رأس الحربة بل يسبقه زميلاه أنتوني موديست، والوافد الجديد وسام أبو علي.