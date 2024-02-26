إنديانا بيسرز يكسر سلسلة انتصارات دالاس مافريكس في دوري السلة الأمريكي

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واصل فريق إنديانا بيسرز صحوته بالفوز على دالاس مافريكس بنتيجة 133 / 111 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، اليوم الإثنين.

ويدين إنديانا بيسرز بهذا الفوز لنجمه مايلز تيرنر الذي سجل 33 نقطة ليحقق أفضل معدل له هذا الموسم.

في المقابل انتهت سلسلة سبعة انتصارات متتالية لفريق دالاس مافريكس وتعرض لأول خسارة في الدوري الأمريكي منذ الثالث من فبراير الماضي.

وفي مباراة أخرى تألق نيكولا يوكيتش بتسجيل 32 نقطة ليقود فريقه دنفر ناجتس للفوز على مضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 119 / 103.

كما سقط لوس أنجلوس كليبرز للمباراة الثانية على التوالي لأول مرة منذ أواخر ديسمبر الماضي بالخسارة أمام ضيفه سكرامنتو كينجز بنتيجة 107 / 123.

وفي لقاءات أخرى، فاز شارلوت هورنيتس على بورتلاند بليزرز 93 / 80، ويوتا جاز على سان أنطونيو سبيرز 128 / 109، وشيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز 114 / 106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 123 / 110، وأتلانتا هوكس على أورلاندو ماجيك 109 / 92، وكليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 114 / 105.