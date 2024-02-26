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أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان، إن قواته استهدفت أيضا موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في جميع الاستهدافات.

وأضاف أن هذه الاستهدافات تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ودعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته.

ونشرت القناة "12" العبرية مقطع فيديو يوضح الرشقة الصاروخية التي طالت هضبة الجولان وسقطت بالقرب من الشارع العام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، إن ثلاثة أشخاص استشهدوا بالغارات في حصيلة أولية.