الآلاف من أنصار رئيس البرازيل السابق بولسونارو يتظاهرون احتجاجا على التحقيق في محاولة الانقلاب

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، يوم الأحد، في شوارع مدينة ساو باولو، احتجاجا على إجراء تحقيق جنائي مع رئيس البلاد اليميني السابق.

وأفادت بوابة"جي 1" الإخبارية بأن أنصار بولسونارو نظموا مسيرة على طول شارع أفينيدا باوليستا يوم الأحد للاحتجاج على التحقيقات في مزاعم تورط بولسونارو في محاولة انقلاب بعد هزيمته في الانتخابات عام 2022.

وخسر بولسونارو أمام السياسي اليساري لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات الإعادة للرئاسة في تشرين/أكتوبر 2022، وهناك مزاعم بأن بولسونارو متورط في خطط للإطاحة بالحكومة بعد فوز لولا في الانتخابات.

ورفض بولسونارو الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه الأخير من قبل الشرطة الاتحادية.

وقال بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، لمؤيديه في مسيرة الأحد: "أسعى إلى التهدئة لمحو الماضي، علينا أن نجد طريقة للعيش في سلام".

ودعا إلى العفو عن أنصاره الذين حكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة بسبب هجومهم على الحي الحكومي بعد الانتخابات.

يشار إلى أن أنصار بولسونارو، الذين رفضوا الاعتراف بانتصار لولا، اقتحموا في 8 كانون الثاني/يناير 2023 الكونجرس ومقر الحكومة والمحكمة العليا في برازيليا، مما تسبب في أضرار جسيمة.