إزالة 10 حالات تعد على الأراضي فى مركز فايد بالإسماعيلية

شهد ثالث أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة بالإسماعيلية، حملة بمركز فايد، أسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعد على أملاك الدولة، منها إزالة ٧ حالات تعد بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ١٣٩٦ مترا، وإزالة ٣ حالات تعد بولاية الزراعة، على مساحة ٥ أفدنة و٥ أسهم عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وفقا للبرنامج الزمني ومنع التعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.