وزير أوكراني: إنتاج المسيرات في أوكرانيا يصل إلى مستوى روسيا

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قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني أوليكسندر كاميشين، إن بلاده لحقت بروسيا من حيث عدد وجودة المسيرات القتالية التي تنتجها، وذلك في أعقاب قيام موسكو بشن هجوم جوي جديد على مواقع في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وقال كاميشين إن أوكرانيا تقوم الآن بتطوير طرازات من مسيرات "شاهد" الإيرانية التي تستخدمها روسيا.

وأوضح أن المسيرات الأوكرانية تعادل مسيرات شاهد "من حيث حجم العبوات المتفجرة ومن حيث المدى وغيره من المعايير الفنية".

وقال كاميشين للتليفزيون الأوكراني "وفي هذا العام، نحن غير متأخرين عن روسيا في إنتاج هذه المسيرات".

وأشار كاميشين إلى أن أوكرانيا تستخدم الآن عددا من الطرازات الأخرى من المسيرات في القتال ضد القوات الروسية، بما في ذلك نشر مسيرات لضرب مواقع في عمق الأراضي الروسية.

وأضاف الوزير الذي تشمل صلاحياته المسئولية عن الارتقاء بمستوى صناعة المسيرات الأوكرانية "ما ينفجر في روسيا، يأتي من عندنا".

في غضون ذلك، قال مسئولون أوكرانيون اليوم الاثنين إن زوجين قتلا في منزلهما في ظل هجمات روسية واسعة النطاق على أوكرانيا.

وقالت إدارة منطقة سومي في شمال أوكرانيا عبر تطبيق تيلجرام اليوم الاثنين "لقى شخصان حتفهما نتيجة لهجوم جوي استهدف زوجين كانا في المنزل". وتم إسقاط قنابل جوية موجهة خلال الهجوم.

وذكرت إدارة دنبروبيتروفسك أن أربعة أشخاص أصيبوا بنيران طائرة بدون طيار. وتم نقل رجلين تتراوح أعمارهما ما بين 41 و49 عاما، وسيدة /20 عاما/ وأخرى /60 عاما/ للمستشفى، وفقا لما قاله الحاكم العسكري سيرهي ليساك.

وألحقت الانفجارات الضرر بـ10 منازل خاصة وعدة مركبات في عاصمة المنطقة دنبرو. كما تعرضت مدينة نيكوبول في المنطقة للهجوم بمسيرات ونيران المدفعية وعدة منصات صواريخ من طراز جراد.

وقال الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف إن قرية بيوشين في منطقة خاركيف، بشمال شرق أوكرانيا تعرضت للقصف بصوارخ اس -300 المضادة للطائرات.

وقالت قوات الدفاع الأوكرانية إن البلاد تعرضت لهجوم خلال الليل بصواريخ إسكندر-ام الباليستية وصواريخ اس -300 المضادة للطائرات وصواريخ كروز ومسيرات.