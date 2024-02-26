تنظيم معرض لمكافحة غلاء الأسعار في مدينة العاشر من رمضان بتخفيضات تصل لـ25%

قال أيمن رضا وكيل مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المجلس بصدد الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لانطلاق معرض مكافحة الغلاء ضمن مبادرة أهلا رمضان لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لمكافحة غلاء الأسعار.

وأوضح رضا، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المعرض يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، وذلك بمشاركة الشركة القابضة للمواد الغذائية.

وأضاف رضا، أن المعرض سيشهد مشاركة 100 شركة وعارض، موضحًا توفير السلع والمواد الغذائية خلال المعرض بتخفيضات تصل نسبتها إلى 25% من أسعار الأسواق، وأنه سيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية أبرزها اللحوم البلدية والزيت والسكر بأسعار مخفضة.

وأشار رضا، إلى أن المعرض سيقام بالقرب من مدرسة سلطان العويس أمام المجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان، حيث توجد ملاهي للأطفال وجرى توفير مختلف السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان والأحذية وملابس العيد بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 25% عن أسعار السوق.