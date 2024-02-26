افتتاح منافذ أهلا رمضان في أسيوط لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة

افتتح محافظ أسيوط، عصام سعد، اليوم الاثنين، منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالقرى والمراكز، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، معلنًا افتتاح معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ بيع مختلفة بأسعار مخفضة بعدد من المراكز من بينها: منفلوط، وديروط، وأبوتيج، وحي شرق، وحي غرب، وصدفا، والبداري.

وكشف المحافظ عن افتتاح منافذ أخرى لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة في باقي المراكز قبل حلول شهر رمضان، لافتاً إلى وقوف الدولة بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة، من خلال منافذ ثابت ومتحركة لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد سعد، ضروة شن حملات مفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتصدي لمحاولات المغالاة في الأسعار واحتكار السلع، والتصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة وفتح مزيد من منافذ بيع السلع وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن، بالتنسيق مع مديرية وإدارات التموين والزراعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مناشدًا كل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة، والمشاركة في إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لتذليل العقبات أمام إقامة معارض للمواد الغذائية، وفتح المنافذ بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة الغلاء وجشع التجار، والتصدي للممارسات الاحتكارية.

كما أعلن عصام سعد، افتتاح وتجهيز 26 معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذا تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز، و11 معرضا تابعا لمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب)، و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية، ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.