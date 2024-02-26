فريق دفاع قانوني: بوتين تلقى عرضا بمبادلة نافالني بسجين روسي بألمانيا

قال فريق المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في مجمع سجون سيبيري الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، إنه كان يمكن مبادلته بمدان روسي بالقتل في ألمانيا.

وقالت المدير السياسي لـ"مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد"، ماريا بفتشيخ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب اليوم الاثنين، "كان سيتم الإفراج عن نافالني في الأيام القليلة المقبلة لأننا كنا قد توصلنا لاتفاق بشأن مبادلته".

وقالت إنه كان من الممكن تسليم فاديم كيه الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في أغسطس 2019 لقتل شخص شيشاني في متنزه ببرلين، لروسيا مقابل نافالني ومواطنين أمريكيين اثنين.

وأوضحت أنه جرى تقديم عرض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع فبراير الذي نص على الإفراج عن الرجل الروسي الذي أدين في ألمانيا في ديسمبر 2021.

ولكن بيفتشيخ لم تكشف عن هوية واضع خطط المبادلة المزعومة تلك.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان "في الوقت الحالي لا يمكنني التعقيب على هذا(النبأ)".

واتهمت بيفتشيخ الرئيس بوتين بأنه أمر شخصيا بقتل نافالني وأنه لم يكن يرغب في الإفراج عن نافالني بأي ثمن.

وقتل فاديم كيه مواطنا شيشانيا منفيا في برلين في 2019، وكانت محكمة ألمانية قد وجدت أن روسيا أمرت بعملية القتل.

وكانت هناك تكهنات متكررة أن بوتين كان يرغب في تحريره في إطار مبادلة سجناء. ومؤخرا، أكد عبر الفضاء الإلكتروني هذا الموقف في مقابلة مع المذيع الأمريكي اليميني تاكر كارلسون.