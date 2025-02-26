الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع أمريكا في مختلف المجالات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.

وقال بيسكوف، للصحفيين: "ما زلنا مهتمين حقا بتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بعد المفاوضات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي في 18 فبراير الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمتان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، خلال المفاوضات، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اتفقتا على تهيئة الظروف للاستئناف الكامل للتعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

وتابع أن موسكو وواشنطن اتفقتا على وجه الخصوص، على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.