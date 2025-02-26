يعتزم مستشار ألمانيا المحتمل، فريدريش ميرتس، التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس وعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمجلة "بوليتيكو" وصحيفة "بيلد"، فإن ميرتس وماكرون اتفقا على إجراء محادثات سياسية.

وفي معرض رده على سؤال عما أوردته "بوليتيكو" و"بيلد"، رفضت متحدثة باسم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه ميرتس، تأكيد أو نفي ما جاء في هذه التقارير.

ومن المتوقع أن تتناول الرحلة الخارجية الأولى لميرتس بعد الانتخابات، والتي ستشمل حضور مأدبة عشاء مع ماكرون، موضوع الدفاع الأوروبي في ظل التغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.

وكان ماكرون أطلع رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى صباح اليوم خلال مؤتمر عبر الفيديو على مضمون محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

ولم يُكشف عن محتوى هذه المحادثات من قبل. وانعقد مؤتمر ماكرون مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قبل القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في السادس من الشهر المقبل، حيث من المقرر اتخاذ قرارات بشأن دعم أوكرانيا بشكل أكبر وتعزيز الدفاع الأوروبي.

ويسعى ترامب إلى إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء الحرب، مع نقل مسؤولية ضمان أي اتفاق سلام محتمل إلى الأوروبيين.

وكان ماكرون أول زعيم أوروبي يستقبله ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية أول أمس الاثنين.

وأصر ماكرون خلال المحادثات على ضرورة إشراك الأوروبيين بشكل أكبر في المفاوضات، خاصة بعد أن تم استبعادهم من المحادثات الأخيرة بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا.