مصادر: بريتش بتروليوم تدرس بيع قطاع زيوت التشحيم

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة البريطانية بريتش بتروليوم (بي.بي) تستعد لإعلان صفقة محتملة لبيع قطاع زيوت التشحيم والتخلي عن خططها لخفض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي في إطار التخلي عن التوسع في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها الإدارة من شركة الاستثمار إليوت إنفستمنت مانجمنت المساهمة فيها.

وفي عرض استراتيجي حاسم يوم الأربعاء الماضي وعد الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوكنيكلوس "بإعادة ضبط" شركة النفط الكبرى المتعثرة، بعد خمس سنوات من الاستثمار الضخم في الطاقة النظيفة الذي أثار استياء المستثمرين نتيجة تراجع عائداتها.

وأشارت بلومبرج إلى أن الخطوات التالية من إليوت، التي تشتهر بتكتيكاتها العدوانية، ستتوقف على ما إذا كان الرئيس التنفيذي سيتوصل إلى خطة جريئة بما فيه الكفاية لتحسين إيرادات بي.بي.

وقالت المصادر إنه إذا لم ترض إليوت عن تحركات بي بي، فقد تضغط شركة الاستثمار من أجل إجراء تغييرات في إدارة شركة الطاقة. كما أن رئيس مجلس الإدارة هيلج لوند، المعروف بأنه أحد الداعمين الرئيسيين لاستراتيجية الشركة للوصول إلى صفر انبعاثات والتي تتعرض لانتقادات حاليا سيتعرض بشكل خاص للضغوط في هذا السياق.

وتعتزم بي بي بيع وحدتها الخاصة بزيوت التشحيم، والتي تعمل تحت العلامة التجارية كاسترول، وقد تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، حسبما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وقد تساعد العائدات من مثل هذا البيع في تعزيز الميزانية العمومية للشركة، الأضعف من نظيراتها، وتعزيز عوائد المستثمرين.

وأضافت المصادر أن خطة شركة الطاقة العملاقة لخفض إنتاج النفط والغاز ستلغى أيضًا، في حين سيتم تقليص أهداف زيادة توليد الطاقة المتجددة.