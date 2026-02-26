محافظ مطروح يتفقد مدينة النجيلة ميدانيا ويستمع إلى شكاوى الأهالي

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمدينة النجيلة، واستماع إلى الجهاز التنفيذي وأهالي المدينة حول أهم المشكلات ومقترحات الحلول لها.

ووجه محافظ مطروح، خلال الزيارة، بالدفع بسيارة إضافية لنقل مياه الشرب لأهالي قريتي المثاني والزغيرات، والعمل على تشغيل الوحدة الصحية بالمثاني فترة مسائية بتذاكر، مع استمرار تواجد الطبيب وممرض لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتشغيل جهاز الكشف عن بُعد مع أساتذة واستشاريين بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية للتيسير على المرضى، وكذلك تكثيف خدمات القوافل الطبية والعلاجية للقرى والتجمعات.

كما قرر المحافظ بحث سُبل تحفيز طلاب القرى والتجمعات على الانتظام بالمدارس، مع حصر أعدادهم والوقوف على أسباب التسرب من التعليم لمعالجتها، والتنسيق مع المنطقة الغربية العسكرية للاستعانة بالمجندين ذوي المؤهلات العليا في تعليم الطلاب.

ووجه بحصر أعداد طلاب التعليم الجامعي بالقرى، خاصةً من الأسر الأولى بالرعاية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير أيسر السُبل لاستكمال تعليمهم بما يوفر كوادر تخدم المحافظة، وطالب كذلك بدراسة فتح فصول ثانوي تجاري وزراعة بالنجيلة حسب نسبة أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بها.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء والموارد المائية لعمل مقترح حفر بئر جوفي عميق وقياس نسبة الملوحة لإقامة منطقة زراعية عليه بقرية المثاني، مع توزيع شتلات الزيتون خلال شهر مارس على المزارعين بالمنطقة المستهدفة أو توزيعها على الشباب كتجربة أولى يتم تعميمها.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع للمواطنين، موجها بتحمل تكاليف تركيب عداد كهرباء لمواطنة فقدت إيصال السداد، والتوجيه لمتابعة تيسير إجراءات تحويل طالبين من بني سويف للنجيلة مع استقرار الأسرة.